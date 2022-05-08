АФИНЫ, 8 мая — ПРАЙМ. Европа не может сейчас отказаться от российского газа, это надо делать постепенно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

Мицотакис сказал, что "не может не выразить свое недовольство" тем, что Евросоюз запаздывает с принятием решений в области энергетики.

"На данный момент у нас есть возможность, как у Европы, быть смелее. Либо договариваться централизованно с крупными поставщиками газа, либо, если мы не в состоянии сделать это, выделять финансовые ресурсы на поддержку домохозяйств и бизнеса. Мы выделим деньги, чтобы взять на себя большую часть бремени. Но мы были бы намного эффективнее, если бы у нас была европейская поддержка этих усилий. Мы еще не видели ее, и я очень сожалею об этом", — сказал Мицотакис в интервью газете "Вима тис кириакис".

Он сказал также, что необходимость быстрого отказа от российского газа дает Греции краткосрочные возможности стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа из Средиземноморского бассейна, а также из других возможных источников.

На вопрос, достаточно ли альтернативных источников для полноценной замены российского газа, поскольку новый терминал СПГ в Александруполисе будет введена в эксплуатацию в 2023 году, Мицотакис ответил: "Да, мы их будем получать постепенно один за другим".

"В первую очередь речь идет о постепенном отказе от российского природного газа, и неслучайно Европа сохранила его вне санкций. Мы в Европе прекрасно знаем, что не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России, и на этой позиции настаивает Греция", — сказал Мицотакис.

"Наша цель – стратегический отказ от российского газа, за счет увеличения доли сжиженного природного газа. Сейчас основным приоритетом является добавление резервуара СПГ на станции в Ревитусе, что удвоит вместимость станции. Это можно сделать очень быстро", — сказал Мицотакис.

Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ. В планах — увеличение мощности терминала СПГ в Ревитусе и строительство нового терминала регазификации СПГ в Александруполисе.

Премьер сказал также, что проект газопровод East Med остается альтернативным вариантом для транспортировки газа, но в конечном итоге рынок определит, насколько он экономически целесообразен.

Греция, Кипр и Израиль в последние недели обсуждают возможность строительства газопровода EastMed, который ранее был отвергнут Соединенными Штатами. EastMed задумывался для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем США отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. По мнению политиков, проект EastMed принесли в жертву американскому сжиженному природному газу, который будет импортироваться в Европу через порт Александруполис.