МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. "Газпром" после двухдневного перерыва вернулся к бронированию газопровода "Ямал-Европа" в Польше, выкупил часть мощности на предстоящую ночь до утра 10 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Новак рассказал о новых покупателях российской нефти

Компания забронировала около 1,1 миллиона кубометра в час транзитной мощности из предлагавшихся 3,7 миллиона в час. Это примерно 30% предложения, которыми "Газпром" сможет воспользоваться с 21.00 мск 9 мая до 7.00 мск 10 мая.