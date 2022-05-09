МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в понедельник снизились на 7,2%, до приблизительно 1030 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" после двухдневного перерыва вновь начнет транзит через Польшу

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1069,4 доллара (–3,6% к расчетной цене пятницы — 1109,5 доллара), затем котировки несколько выросли и достигли 1105,2 доллара (–0,4%). Однако затем стоимость ускорила темпы снижения, ценовой минимум составил 1017,2 доллара (–8,3%), а последние фьючерсные контракты торговались по 1029,2 доллара (–7,2%).

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (–1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.