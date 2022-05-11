Болгария договорилась о дешевых поставках американского СПГ
Власти Болгарии заявили, что договорились с США о поставках СПГ по ценам ниже, чем у "Газпрома"
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство Болгарии заявило, что договорилось с американскими властями о поставках сжиженного природного газа (СПГ).
Согласно сообщению, премьер-министр Болгарии Кирил Петков во вторник встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Стороны договорились, что США с июня будут поставлять в Болгарию СПГ по ценам ниже, чем у "Газпрома". Позже Петков обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможности сотрудничества в целях диверсификации энергопоставок в Болгарию и в Европу в целом.
В конце апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.
https://1prime.ru/gas/20220511/836866289.html
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