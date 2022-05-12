ТОКИО, 12 мая — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ может "рано или поздно" стать объектом санкций. Уже 20 компаний открыли счета для оплаты российского газа в рублях

В беседе с японским телеканалом NHK Мишель рассказал, что Европа не намерена отказываться от плана по уходу от российских энергоносителей, несмотря на связанные с этим сложности для некоторых государств. Он добавил, что в ЕС рассматривается вопрос о финансовой поддержке таких стран.

Напомним, что страны ЕС обсуждают шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий введение эмбарго на нефть из России. Однако Венгрия и некоторые другие европейские страны блокируют принятие нового пакета.

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