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2022-05-12T15:01:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220512/836875430.html

Цены на газ в Европе взлетели выше $1200 за тысячу кубов

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https://россиясегодня.рф

Цены на газ в Европе ускорили рост почти до 20%, следует из данных лондонской биржи ICE Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF дорожают с самого начала торгового дня и уже... ПРАЙМ, 12.05.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60