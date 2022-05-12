МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе ускорили рост почти до 20%, следует из данных лондонской биржи ICE

Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF дорожают с самого начала торгового дня и уже достигают 1233,9 доллара за тысячу кубических метров, что на 20,9% выше расчетной цены среды. 