2022-05-12T15:01:00+03:00
2022-05-12T15:31:37+03:00
2022-05-12T15:01:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220512/836875430.html
Цены на газ в Европе взлетели выше $1200 за тысячу кубов
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на газ в Европе ускорили рост почти до 20%, следует из данных лондонской биржи ICE Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF дорожают с самого начала торгового дня и уже... ПРАЙМ, 12.05.2022
энергетика, новости, газ, цены, газ, европа, торги, биржи
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе ускорили рост почти до 20%, следует из данных лондонской биржи ICE
Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF дорожают с самого начала торгового дня и уже достигают 1233,9 доллара за тысячу кубических метров, что на 20,9% выше расчетной цены среды.