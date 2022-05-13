МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стремление российского "Газпрома" получить выплаты от Молдавии по долгу за газ не имеет под собой политической подоплеки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такое желание является "вполне естественным и нормальным", тем более что сумма долга не уменьшается.
"Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля не исключил возможность "разумных" послаблений для Кишинева, но отметил, что долг не должен постоянно расти. Это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы, сказал пресс-секретарь главы государства.
https://1prime.ru/gas/20220513/836884426.html
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