МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стремление российского "Газпрома" получить выплаты от Молдавии по долгу за газ не имеет под собой политической подоплеки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков опроверг сообщения о прекращении поставок газа в Финляндию

По его словам, такое желание является "вполне естественным и нормальным", тем более что сумма долга не уменьшается.

"Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не исключил возможность "разумных" послаблений для Кишинева, но отметил, что долг не должен постоянно расти. Это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы, сказал пресс-секретарь главы государства.