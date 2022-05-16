МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрыли торги в понедельник снижением на 4,5%, опустились почти до 995 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торговую сессию с отметки расчетной цены пятницы — 1041,8 доллара за тысячу кубометров. Стоимость в течение дня демонстрировала некоторую волатильность, колебалась от 987 долларов до 1043 долларов. Цена закрытия составила 994,6 доллара (-4,5%).

Заметный рост газовых котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра следующего дня. Также цены росли 12 мая: повлиять на настроения участников рынка могло сообщение о том, что "Газпрому" для транспортировки газа российскими санкциями теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал – Европа".

Изначально же цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.