МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа". На ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил он. Французская Engie обсуждает с "Газпромом" оплату российского газа

По словам Куприянова, подтвержденный украинской стороной объем транзита на 17 мая составляет 49,3 миллиона кубометров.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.