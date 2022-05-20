МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность приостановки поставок российского природного газа в Финляндию. "Нафтогаз" ждет от "Газпрома" оплаты транзита за июнь

Ранее финская Gasum сообщила, что ждет прекращения поставок газа из России в ночь с пятницы, 20 мая, на субботу, 21 мая.

Песков отметил, что Кремль не обладает информацией обо всех компаниях, с которыми у "Газпрома" заключены договоры, и посоветовал за уточнениями обращаться в компанию.

"Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет", — подчеркнул он.