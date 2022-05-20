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2022
https://1prime.ru/gas/20220520/836943569.html
В Кремле высказались о возможном отключении Финляндии от российского газа
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность приостановки поставок российского природного газа в Финляндию. Ранее финская Gasum сообщила, что ждет... ПРАЙМ, 20.05.2022
энергетика, новости, газ, дмитрий песков, россия, поставки газа, финляндия, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность приостановки поставок российского природного газа в Финляндию.
Ранее финская Gasum сообщила, что ждет прекращения поставок газа из России в ночь с пятницы, 20 мая, на субботу, 21 мая.
Песков отметил, что Кремль не обладает информацией обо всех компаниях, с которыми у "Газпрома" заключены договоры, и посоветовал за уточнениями обращаться в компанию.
"Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет", — подчеркнул он.