МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7.00 в субботу, 21 мая. Об этом заявила финская компания Gasum. В Евросоюзе считают "ненормальным" платить за российский газ в рублях

Gasum в пятницу получила соответствующее уведомление от "Газпром экспорта".

"Поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 г., в 07:00", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность приостановки поставок российского природного газа в Финляндию. Он подчеркнул, что за уточнениями нужно обращаться в "Газпром", однако очевидно, что "бесплатно никто никому ничего поставлять не будет".