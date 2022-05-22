Welt am Sonntag: в Минэкономики Германии захотели ликвидировать газовую сеть
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В правительстве Германии разработали план по ликвидации газораспределительной сети страны. Это можно сделать в рамках декарбонизации страны и при переходе на экологически чистую энергетику, сообщает местное издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник.
По данным газеты, статс-секретарь Министерства экономики Патрик Грайхен в ходе одного из мероприятий попросил представителей коммунальных служб спланировать демонтаж газораспределительной сети.
Чиновник сослался на график декарбонизации.
"Конечно, к 2045 году газа в сетях уже не будет", — цитирует издание слова своего собеседника.
Статс-секретарь также назвал первоначальный план по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода мечтой.
При этом многие в Германии раскритиковали это предложение политика.
В частности, руководитель Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг назвал эту идею нецелесообразной: это обесценит многомиллиардную инфраструктуру.
В свою очередь директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ добавила, что считает эту идею контрпродуктивной. Она обосновала это тем, что газораспределительные сети — часть будущей энергетической системы Германии.
https://1prime.ru/gas/20220522/836955687.html