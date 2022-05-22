МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В правительстве Германии разработали план по ликвидации газораспределительной сети страны. Это можно сделать в рамках декарбонизации страны и при переходе на экологически чистую энергетику, сообщает местное издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник. В Польше призвали Норвегию поделиться прибылью от нефти и газа

По данным газеты, статс-секретарь Министерства экономики Патрик Грайхен в ходе одного из мероприятий попросил представителей коммунальных служб спланировать демонтаж газораспределительной сети.

Чиновник сослался на график декарбонизации.

"Конечно, к 2045 году газа в сетях уже не будет", — цитирует издание слова своего собеседника.

Статс-секретарь также назвал первоначальный план по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода мечтой.

При этом многие в Германии раскритиковали это предложение политика.

В частности, руководитель Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг назвал эту идею нецелесообразной: это обесценит многомиллиардную инфраструктуру.

В свою очередь директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ добавила, что считает эту идею контрпродуктивной. Она обосновала это тем, что газораспределительные сети — часть будущей энергетической системы Германии.