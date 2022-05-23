МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продолжение импорта и использования газа из России странами Европы сулит им долгие страдания. С таким заявлением выступил полномочный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает Biznes Alert. Экономисты предупреждают о риске "голландской болезни" из-за курса рубля

По мнению представителя власти, Польша может заменить поставки российского энергоносителя за счет импорта газа из других стран. Страна не ожидает проблем со снабжением.

При этом политик обратил внимание на страны, которые согласились оплачивать газ из РФ по новым правилам, в рублях.

"Некоторые страны и компании посчитали, что воспользуются открытым Европейской комиссией "серым путем", чтобы продолжить поставки газа из России. Другие этого не сделали, как Польша и Финляндия", — считает он.

Наимский отметил также, что за счет такой оплаты нарушается солидарность внутри Европы.

Он добавил, что на расчеты в рублях переходят "более зависимые страны". В то же время он называет этот шаг "допустимым": за счет него можно выиграть время для поиска альтернативных поставщиков.

"Если же это акция, направленная на возврат к прежнему состоянию <…>, то мы в плохой ситуации, и Европа будет страдать долго", — подытожил политик.

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