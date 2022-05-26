МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг снизились на 3,5%, до 940 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Перелом. На Западе обнаружили "слабое место" в санкциях

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги близко к расчётной цене накануне (974,5 доллара). Первые контракты торговались на отметке чуть выше 970 долларов. Ценовой минимум был достигнут в начале торгов — 933,5 доллара (-4,2%). В середине сессии котировки колебались в коридоре 945–960 долларов, а закрытию ускорили темпы снижения и немного снизились. Последние фьючерсы торговались по 940 долларов (–3,5%).

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.