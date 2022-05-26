КИШИНЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. "Молдовагаз" прогнозирует, что в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим Чебан. Перелом. На Западе обнаружили "слабое место" в санкциях

К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.

"У нас сильно выросла закупочная цена газа, на данный момент в тариф включена закупочная цена топлива в 620 долларов за тысячу кубометров, но сейчас мы его покупаем за 920 долларов. Мы хотели бы дольше применять актуальный тариф, но, по нашим прогнозам, летом снижения цен не ожидается, тысяча кубометров будет стоить примерно 800-900 долларов", — заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.

Глава компании "Молдовагаз" также выразил надежду, что Россия в июне продолжит поставки газа в Молдавию, "Газпром" пока не отказывался от обеспечения республики топливом.

"Мы поддерживаем постоянный диалог с "Газпромом". У нас есть контракт, в котором прописано право, но не обязательство "Газпрома" прекратить поставки газа, я надеюсь, что объемы поставок газа на июнь со стороны "Газпрома" будут подтверждены, пока я не получил опровержения на этот счет", — заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.

При этом глава "Молдовагаза" уверен, что аудит долга компании все равно необходимо провести.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.