МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первые два часа торгов в пятницу теряют в среднем 3% и держатся ниже 935 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке почти 925 долларов (-2,8% к расчетной цене четверга — 951,2 доллара) и уже через несколько минут подобрались к уровню в 935 долларов (-1,7%), однако так и не достигли его. Котировки продолжают устойчивое снижение и приближаются к рубежу в 900 долларов. Пока ценовой минимум составил 911 долларов (-4,2%). Среднее снижение первых двух часов торгов составляет 3%.

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.