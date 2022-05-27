МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером подтвердил, что Москва привержена выполнению газовых контрактов, передает пресс-служба Кремля. Bloomberg: Франция ставит под угрозу план ЕС по отказу от газа из России

Российский лидер подчеркнул, что Россия будет и дальше выполнять свои обязательства по поставкам "голубого топлива" в Австрию.

"Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию", — говорится в сообщении.

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