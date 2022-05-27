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Путин подтвердил приверженность России соблюдению газовых контрактов
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Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером подтвердил, что Москва привержена выполнению газовых контрактов, передает пресс-служба Кремля... ПРАЙМ, 27.05.2022
энергетика, новости, газ, владимир путин, россия, австрия, поставки газа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером подтвердил, что Москва привержена выполнению газовых контрактов, передает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Россия будет и дальше выполнять свои обязательства по поставкам "голубого топлива" в Австрию.
"Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию", — говорится в сообщении.
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