МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли торговую сессию вторника чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, опустившись на 2,2%, при этом максимально в ходе дня их стоимость повышалась почти на 4%, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Победителей не судят. Европа нашла замену российской нефти

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги ростом примерно до 1050 долларов (+3% к расчетной цене понедельника — 1019,5 доллара), однако вскоре приблизились к отметке в 1000 долларов. Затем котировки вновь перешли к росту и находились в коридоре 1035–1050 долларов, пока после 16.00 мск не достигли ценового максимума в 1058,8 доллара (+3,8%). К концу дня фьючерсы перешли к резкому снижению и незадолго до закрытия опустились до 997,5 доллара (−2,2%).

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована 23 апреля — 921,5 доллара за тысячу кубометров (−11,3% к 23 февраля).