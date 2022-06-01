БЕЛГРАД, 1 июн — ПРАЙМ. Сербии в данный момент достаточно поставляемого газа из России — около 2,2 миллиарда кубометров в год, — но со временем потребуются дополнительные объемы для теплоэлектростанций, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич. Голландским автомобилистам станет выгоднее заправляться в Германии

Президент Сербии Александр Вучич 29 мая провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, после которого сообщил, что достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По словам Вучича, речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров.

Он рассказал, что для расчета стоимости будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных — приблизительно в три раза меньше рыночной, до 410 долларов за тысячу кубометров. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ в Сербии.

"Если применяется та же нефтяная формула, что и до сих пор, необходимо учитывать подорожание нефти с 55 долларов за баррель до нынешних 115 долларов, поэтому и цена газа возрастает, это нормально. Мне жаль, что договоренность достигнута всего на три года, а не больше, как премьер Венгрии Виктор Орбан договорился с РФ на 15 лет. Но и нынешняя договоренность хороша так как есть, она благоприятна для Сербии", — сказал Вулетич агентству.

"Мы пока не расходуем дополнительных 800 миллионов кубических метров в год, но в обозримом будущем Сербия планирует новые теплоэлектростанции на природном газе. Нынешние ТЭС, работающие на угле, устаревают, и подходит время для их закрытия. Вырабатываемые ими объемы энергии со временем призваны восполнить ТЭС на природном газе. Поэтому прямо сейчас нам дополнительные объемы не нужны, но со временем потребуются", — сказал глава Газовой ассоциации Сербии.

Ранее президент Сербии сообщил, что совместно с российской стороной планируется увеличить пропускную способность подземного хранилища газа (ПХГ) Банатски-Двор до 6,7 миллиона кубометров газа в сутки.

"Годовой объем ПХГ Банатски-Двор планировался в 1 миллиард кубических метров, но из-за санкций в 1990-х годах мы вынуждены были откачивать из этого месторождения газ сверх нормы, хотя и не должны были этого делать. Из-за этого подземные воды вошли в него, и сейчас рабочий объем ПХГ около 500 миллионов кубических метров в год. Вода выдавливается из него со временем. С увеличением технических возможностей откачка в 6,7 миллиона кубометров в сутки станет возможна", — рассказал собеседник агентства.

Договор "Србиягаза" с "Газпромом" о поставках 6 миллионов кубометров газа в сутки из РФ в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. При этом Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. Страна в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года.