МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Россия уже перекрыла поставки газа потребителям в Дании, Болгарии, Польше, Финляндии и Нидерландах, и это, по мнению профессора энергетического планирования Ольборгского университета Брайана Вада Матисена, можно считать предвестником катастрофы, передает датский телеканал tv2.dk. The Spectator: Европа не одолеет Россию санкциями в одиночку

Ранее министр климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен осудил решение России прекратить поставки газа датской энергетической компании "Эрстед". Напомним, что поток остановлен в среду, 1 июня. "Это еще один пример того, как Путин шантажирует Европу и пытается нами манипулировать. Разумеется, мы не должны с этим мириться", — считает политик.

В свою очередь профессор Матисен заявляет о том, что отключение поставок российского газа в ряд европейских стран является предвестником возможной катастрофы. "Мы должны понимать, что Россия может взять и отключить газ всей Европе уже завтра", — призывает он.

Остановка поставок в ряд европейских стран только прозрачный намек, считает ученый. "Газа вы больше не получите", — предупреждает он.

Матисен прогнозирует, что в случае полной остановки газовых поставок из России в европейские хранилища страны региона на себе прочувствуют серьезность последствий этого шага. В Нидерланды продолжает поступать российский газ

В свою очередь деловой обозреватель TV2 Оле Крон добавил, что решение Москвы о приостановке поставок пришлось на удачный момент: зимой потребность в газе была бы гораздо выше.

Однако даже если может показаться, что европе удалось избежать далеко идущих последствий, это все равно серьезный шаг. "Все серьезно, и может стать еще хуже, потому что Россия говорит странам одной за другой: „Так, поставлять газ мы вам больше не будем". Есть признаки того, что дело может принять опасный оборот", — подытожил он.

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