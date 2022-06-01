КИШИНЕВ, 1 июн — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду заявила, что Кишинев хотел бы пересмотреть контракт с "Газпромом" на поставку газа и уже ведет переговоры с поставщиком по этому вопросу. Премьер Молдавии попросила жителей страны экономить газ

Во вторник Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило тариф для бытовых потребителей на 22% до 940 долларов за тысячу кубометров, хотя в апреле его закупочная цена составляла 1194 доллара, в мае — 920 долларов. В среду глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что поставки в июне продолжаются в штатном режиме, страна закупает газ по 880 долларов за тысячу кубометров.

"Переговоры с поставщиком (о пересмотре контракта — ред.) ведутся, в том числе на уровне наблюдательного совета "Молдовагаза". Направлены запросы, ведутся переговоры по различным положениям контракта, посмотрим, будет ли открытость для обсуждения. В то же время, анализируем и разрабатываем программы альтернативного доступа к энергоресурсам", — отметила Гаврилица.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.