Турция прошла сложный этап в процессе добычи газа в Черном море
Минэнерго Турции заявило о прохождении сложного этапа в процессе добычи газа в Черном море
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АНКАРА, 6 июн — ПРАЙМ. Логистически сложный этап в процессе добычи газа в Черном море пройден, Турция стала на один шаг ближе к цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Ранее сообщалось, что общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах".
"Мы миновали критический этап добычи газа в Черном море и стали на один шаг ближе к цели. Судно, которое уложит трубы на морское дно, сегодня покинуло Дарданеллы и направилось к Фильосу (турецкий черноморский порт, где возводится завод по переработке природного газа)", — написал Донмез в Twitter.
https://1prime.ru/gas/20220606/837088559.html
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