АНКАРА, 6 июн — ПРАЙМ. Логистически сложный этап в процессе добычи газа в Черном море пройден, Турция стала на один шаг ближе к цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Транзит газа по "Северному потоку" уменьшился почти на 9%

Ранее сообщалось, что общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах".

"Мы миновали критический этап добычи газа в Черном море и стали на один шаг ближе к цели. Судно, которое уложит трубы на морское дно, сегодня покинуло Дарданеллы и направилось к Фильосу (турецкий черноморский порт, где возводится завод по переработке природного газа)", — написал Донмез в Twitter.