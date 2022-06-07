МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ."Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,9 миллиона кубометров на 7 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

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"Газпром" подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,9 миллиона кубометров на 7 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.