"Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 7 июня
"Газпром подает газ на ГИС "Суджа" в объеме 40,9 миллиона кубометров на 7 июня
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ."Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,9 миллиона кубометров на 7 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,9 миллиона кубометров на 7 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20220607/837101453.html
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