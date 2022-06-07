МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ."Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 40,9 миллиона кубометров на 7 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" сохранил право на выплату дивидендов

"Газпром" подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,9 миллиона кубометров на 7 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.