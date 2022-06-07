МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Первые плавучие регазификационные установки планируется ввести в эксплуатацию в Германии в начале 2023 года. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц. Шольц призвал обеспечить безопасность морских коридоров Одессы

Глава государства сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе, что принятые законы поспособствуют строительству трубопроводов в кратчайшие сроки. Первые терминалы с регазификационными судами смогут заработать в начале следующего года.