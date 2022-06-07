Шольц назвал дату запуска первых плавучих регазификационных установок
Шольц: запуск первых плавучих регазификационных установок может состояться в 2023 году
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Первые плавучие регазификационные установки планируется ввести в эксплуатацию в Германии в начале 2023 года. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.
Глава государства сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе, что принятые законы поспособствуют строительству трубопроводов в кратчайшие сроки. Первые терминалы с регазификационными судами смогут заработать в начале следующего года.
https://1prime.ru/gas/20220607/837106057.html
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