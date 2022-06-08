Цены на газ в Европе остаются ниже 900 долларов за тысячу кубов
Фьючерсы на газ в Европе остаются ниже 900 долларов за тысячу кубометров в ходе торгов
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в первые два часа торгов в среду торгуются близко к расчётной цене вторника, удерживаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги чуть выше 890 долларов и вскоре достигли ценового максимума начала сессии в 896,2 доллара (+1,7% к расчётной цене вторника — 880,8 доллара). Затем котировки снизили темпы роста и перешли в минус, опускались до 870,2 доллара (–1,2%).
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, пока 6 июня впервые за три месяца не опустились ниже 900 долларов. Минимальная за три месяца расчётная цена была зафиксирована накануне — 880,8 доллара за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20220608/837115572.html
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