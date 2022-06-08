МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в первые два часа торгов в среду торгуются близко к расчётной цене вторника, удерживаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперт объяснил, почему Европа не сможет уйти от российского газа

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги чуть выше 890 долларов и вскоре достигли ценового максимума начала сессии в 896,2 доллара (+1,7% к расчётной цене вторника — 880,8 доллара). Затем котировки снизили темпы роста и перешли в минус, опускались до 870,2 доллара (–1,2%).

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, пока 6 июня впервые за три месяца не опустились ниже 900 долларов. Минимальная за три месяца расчётная цена была зафиксирована накануне — 880,8 доллара за тысячу кубометров.