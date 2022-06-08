Австрия поддержит компании, отказавшиеся от российского газа
Власти Австрии будут выделять 100 миллионов евро в год компаниям, закупающим газ не в России
Читать 1prime.ru в
ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Австрийские власти намерены каждый год выделять 100 миллионов евро предприятиям, которые будут импортировать газ не из России. Об этом рассказала министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
По ее словам, такая мера позволит компенсировать расходы компаний, связанные с поиском новых поставщиков, диверсифицировать газоснабжение и со временем значительно сократить импорт российского "голубого топлива".
Предполагается, что соответствующий закон о диверсификации газа будет действовать с 2022 по 2025 год. Документ был принят во вторник большинством в энергетическом комитете парламента.
Вместе с тем министр вновь подчеркнула, что Австрии потребуются годы на достижение полной независимости от российского газа. Однако при последовательной работе в этом направлении Вена сможет достичь поставленной цели к 2027 году, добавила Гевесслер.
https://1prime.ru/gas/20220608/837117945.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.