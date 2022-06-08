ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Австрийские власти намерены каждый год выделять 100 миллионов евро предприятиям, которые будут импортировать газ не из России. Об этом рассказала министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. В Италии рассказали, когда страна прекратит зависеть от российского газа

По ее словам, такая мера позволит компенсировать расходы компаний, связанные с поиском новых поставщиков, диверсифицировать газоснабжение и со временем значительно сократить импорт российского "голубого топлива".

Предполагается, что соответствующий закон о диверсификации газа будет действовать с 2022 по 2025 год. Документ был принят во вторник большинством в энергетическом комитете парламента.

Вместе с тем министр вновь подчеркнула, что Австрии потребуются годы на достижение полной независимости от российского газа. Однако при последовательной работе в этом направлении Вена сможет достичь поставленной цели к 2027 году, добавила Гевесслер.