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2022
https://1prime.ru/gas/20220609/837126116.html
Цены на газ в Европе приблизились к $1000 за тысячу кубов
Газ
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Стоимость газа на европейском рынке растет в первые минуты торгов почти на 12% и приближается к 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE. Новость дополняется ПРАЙМ, 09.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском рынке растет в первые минуты торгов почти на 12% и приближается к 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE.
Новость дополняется