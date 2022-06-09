2022-06-09T09:22:00+03:00

2022-06-09T09:40:42+03:00

2022-06-09T09:22:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220609/837126116.html

Цены на газ в Европе приблизились к $1000 за тысячу кубов

Газ

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https://россиясегодня.рф

Стоимость газа на европейском рынке растет в первые минуты торгов почти на 12% и приближается к 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE. Новость дополняется ПРАЙМ, 09.06.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60