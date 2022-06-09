Песков высказался о новых отключениях от российского газа
Песков: Россия отключила от поставок газа всех, кто отказался платить по новой схеме
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Те иностранные компании, которые отказались оплачивать поставки по новой схеме, уже были отключены от российского газа, новых отключений не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, все, кто сейчас получают газ из России, уже работают по новой системе, предусмотренной указом президента.
"Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе", — сказал Песков.
Владимир Путин в конце марта подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.
https://1prime.ru/gas/20220609/837129937.html
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