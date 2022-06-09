МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Те иностранные компании, которые отказались оплачивать поставки по новой схеме, уже были отключены от российского газа, новых отключений не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле предрекли провал попыткам изолировать Россию

По его словам, все, кто сейчас получают газ из России, уже работают по новой системе, предусмотренной указом президента.

"Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе", — сказал Песков.

Владимир Путин в конце марта подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.