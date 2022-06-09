МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после скачка выше 1000 долларов за тысячу кубометров из-за аварии на СПГ-заводе в США снизятся, но покупателям этого сырья нужно время, чтобы отойти от шока, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Путин заявил, что Россия не имеет отношения к инфляции на Западе

Цены на газ в Европе после взрыва на одном из крупнейших американских СПГ-заводов росли более чем на 15%, превышая 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Затем котировки снизили темпы роста до 6% и опускались ниже 950 долларов.

"В ближайшие две недели едва ли цены на газ в Европе продолжат рост, если не произойдет ничего другого. Скорее всего, сформируется некое нисходящее движение, когда пройдет первый шок. Далее любые резкие колебания перейдут в фазу нормализации", — считает Скрябин.

Рынок газа в Европе очень узкий, с высокой волатильностью, поэтому амплитуда колебаний котировок выше, чем на других рынках, добавил он. Собеседник агентства уверен, что в перспективе ситуация с ценами нормализуется в течение года. Но в моменте "виден стресс", который рынок реализует в стоимости.

Противоположным образом новости об аварии на СПГ-заводе повлияли на динамику газовых котировок в США: на внутреннем рынке осталось больше газа, который не будет экспортироваться, и цены из-за роста предложения пошли вниз, отметил Скрябин.

Однако говорить о долгосрочных выводах не стоит, потому что возможны неожиданности, заключил аналитик.