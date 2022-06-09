МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после скачка утром выше 1000 долларов за тысячу кубометров, почти на 16%, к закрытию торгов опустились почти до 950 долларов и снизили темпы роста примерно вдвое, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В ЕС поддержали предложение считать обход санкций преступлением

Торговая сессия открылась с отметки чуть выше 970 долларов (+10,8% к расчетной цене среды — 878,5 доллара). В первый час котировки росли примерно до 12-13%, а затем ускорили темпы роста. Ценовой максимум июльских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составил 1017,9 доллара (+15,9%), а ценовой минимум — 928,3 доллара (+5,7%). К закрытию котировки снизили темпы роста почти вдвое, опустившись до 953,7 доллара (+8,6%).

Эксперты связывали резкий рост стоимости газа в четверг с взрывом на одном из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG. Он будет закрыт минимум на три недели, писали СМИ со ссылкой на компанию. Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США. По оценке аналитиков, трехнедельная остановка предприятия выведет с рынка не менее 1 миллиона тонн СПГ.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована в среду — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Рубеж в 1000 долларов цены в последний раз преодолевали 1 июня.