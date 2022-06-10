"Газпром" продолжает транзит газа через ГИС "Суджа" 10 июня
"Газпром": подача газа через Украину осуществляется в объеме 41,9 миллионов кубометров на 10 июня
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,9 миллиона кубометров на 10 июня. Об этом заявил официальный представитель нефтегазовой компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 10 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20220610/837138057.html
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