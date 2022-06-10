МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,9 миллиона кубометров на 10 июня. Об этом заявил официальный представитель нефтегазовой компании Сергей Куприянов. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 10 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил Куприянов.