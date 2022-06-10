МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли последнюю торговую сессию недели падением на 3,3% — до 908 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Daily Express: план Джонсона отказаться от газа с треском провалился

Торги открылись на уровне около 932 долларов. Котировки весь день торговались в минусе и к вечеру ускорили темпы снижения. Ценовой максимум июльских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составил 937,1 доллара (близко к расчётной цене четверга — 939 долларов), а минимум — 886,5 доллара (–5,6%). К закрытию котировки остановились около уровня 908 долларов, снижение составило 3,3%.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована в среду — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Рубеж в 1000 долларов до скачка в четверг цены в последний раз преодолевали 1 июня.