МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов понедельника снижаются в среднем на 1,8%, находятся в коридоре 882-893,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Аналитики рассказали, может ли подешеветь ли газ в Европе

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, стоили 882,1 доллара за тысячу кубов, что на 2,4% ниже расчетной цены пятницы — 903,8 доллара. Затем цены немного замедлили темпы снижения и сейчас держатся в коридоре 882-893,5 доллара (-1,8%)

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

В четверг, 9 июня, наблюдался скачок на 16%, цены выросли до 1017,9 доллара, но в тот же день скорректировались почти до 950 долларов, а в пятницу вернулись к снижению.