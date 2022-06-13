Жители Молдавии задолжали "Молдовагазу" шесть миллионов долларов
Жители Молдавии должны компании "Молдовагаз" за первый квартал почти 6 миллионов долларов
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Молдавские потребители за первый квартал этого года задолжали "Молдовагазу" почти 6 миллионов долларов, им может грозить отключение. Об этом предупредил глава компании Вадим Чебан.
"Общая сумма задолженности за поставки природного газа бытовых потребителей, юридических лиц и бюджетных организаций перед АО "Молдовагаз" за первый квартал 2022 года составляет около 112 миллионов леев (5,9 миллиона долларов – ред.). Во избежание запуска процедуры отключений убедительно прошу своевременно оплачивать полученные квитанции", — написал Чебан в своем Telegram-канале.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://1prime.ru/gas/20220613/837153059.html
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