МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Молдавские потребители за первый квартал этого года задолжали "Молдовагазу" почти 6 миллионов долларов, им может грозить отключение. Об этом предупредил глава компании Вадим Чебан. Bloomberg раскрыл ужасные последствия вступления Украины в ЕС

"Общая сумма задолженности за поставки природного газа бытовых потребителей, юридических лиц и бюджетных организаций перед АО "Молдовагаз" за первый квартал 2022 года составляет около 112 миллионов леев (5,9 миллиона долларов – ред.). Во избежание запуска процедуры отключений убедительно прошу своевременно оплачивать полученные квитанции", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.