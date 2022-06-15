МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,9 миллиона кубометров на 15 июня. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
По словам Куприянова, российская нефтегазовая компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 15 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.
https://1prime.ru/gas/20220615/837171833.html
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