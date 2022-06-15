МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины сообщил, что готов увеличить объемы подачи газа через ГИС "Суджа" в связи с сокращением поставок через "Северный поток-1" при обращении "Газпрома". Министр энергетики оценил важность производства газовых турбин в России

ОГТСУ рассмотрит возможность дополнительного временного увеличения объемов транзита с целью компенсации газа, проходившего через "Северный поток-1". Это необходимо для содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону, говорится в сообщении в Telegram.