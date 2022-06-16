МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Снабжение клиентов австрийской OMV газом на данный момент обеспечено, несмотря на сокращение российского экспорта. Об этом сообщили представители нефтегазовой компании. СМИ: французская Engie отметила снижение поставок российского газа в среду

В OMV подтвердили, что российский "Газпром" заранее проинформировал компанию о снижении объемов поставок. При необходимости эти объемы можно будет заменить объемами хранения и объемами со спотового рынка.

"Снабжение наших клиентов на данный момент обеспечено", — сообщили в OMV.