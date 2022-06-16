МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Снабжение клиентов австрийской OMV газом на данный момент обеспечено, несмотря на сокращение российского экспорта. Об этом сообщили представители нефтегазовой компании.
В OMV подтвердили, что российский "Газпром" заранее проинформировал компанию о снижении объемов поставок. При необходимости эти объемы можно будет заменить объемами хранения и объемами со спотового рынка.
"Снабжение наших клиентов на данный момент обеспечено", — сообщили в OMV.
https://1prime.ru/gas/20220616/837193364.html
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