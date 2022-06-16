МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "огромное спасибо" за высокие цены на газ следует сказать европейским регуляторам. Новак рассказал о странах, перешедших на оплату газа в рублях

Миллер в ходе выступления на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" в рамках ПМЭФ сообщил, что сегодня демонстрируется сверхвысокая волатильность на сырьевых рынках и очень высокая инфляция. "Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать "огромное спасибо" зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам", — отметил председатель правления "Газпрома".

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