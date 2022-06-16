МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Европейцы, пытаясь отказаться от российских энергоресурсов, намереваются переключиться на закупку сжиженного природного газа (СПГ). Однако, пишет журнал Forbes, эти планы противоречат "зеленым" целям Еврсооюза, так как во время производства СПГ в атмосферу выделяется больше метана, чем при добыче обычного ископаемого топлива.

Автор статьи обратил внимание на то, что хотя европейские потребители очень стараются нарастить импорт газа во имя нацбезопасности, они не могут объяснить: как это соответствует глобальным интересам по сокращению вредных выбросов метана и парниковых газов.

Это поведение ЕС является наглядным примером обостряющейся проблемы: погоня конкретной страны за стабильностью в сфере национальной энергетики рушит противопоставляет общемировые интересы и долгосрочные цели в борьбе с изменениями климата на планете.

Интерес европейских игроков нарастить импорт СПГ вполне логичен: зависимость от российского газа сейчас недопустима. И пока Европа нахваливает свой интерес к возобновляемым источникам энергии, под шумок у закупки "не сильно зеленого" СПГ появилось оправдание.

Пока Россия все еще обеспечивает порядка 40% потребностей Европы в газе, доступных альтернативных источников у покупателей в регионе практически нет.