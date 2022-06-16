РИМ, 16 июн — ПРАЙМ. Италия, Германия и другие считают лживыми объяснения РФ о технических причинах сокращения поставок газа, это его "политическое использование", заявил премьер-министр страны Марио Драги в ходе визита в Киев. Миллер напомнил, что "Северный поток — 2" готов к эксплуатации

"Нам говорят, что причины прекращения поставок газа, затрагивающие почти всю Европу, носят технический характер. Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идет о политическом использовании газа так же, как и зерна", — сказал Драги в ходе пресс-конференции для итальянских журналистов, которую транслировала пресс-служба Совета министров страны.

По словам премьера, сокращение поставок российского газа отразится не на потреблении, а на создании его запасов. В настоящий момент они находятся на уровне в 52%.

"Что касается оплаты России, то поставки действительно сокращаются, но цены растут, поэтому Россия получает больше средств. Это стратегия, с которой нужно бороться, мы также поговорим об этом на встрече лидеров ЕС (23-24 июня). Инициатива Италии по потолку цен на газ получает большое поддержки, и мы обсудим ее на Европейском Совете", — сказал Драги.