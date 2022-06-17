МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что рыночное окно возможностей для России на рынке СПГ будет уменьшаться, нужно решать задачу по локализации. В Минэнерго рассказали о цели России по производству СПГ

Важность запуска специальной программы для российских предприятий, локализующих СПГ-оборудование, обсуждалась еще на этапе создания проекта "Ямал СПГ", отметил глава "Новатека".

Локализация производства оборудования для СПГ в России, по словам Михельсона, требует господдержки. Необходимое финансирование НИОКР для импортозамещения в отрасли СПГ составляет 24 миллиарда рублей.