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Михельсон оценил возможности России на рынке СПГ
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Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что рыночное окно возможностей для России на рынке СПГ будет уменьшаться, нужно решать задачу по локализации. Важность... ПРАЙМ, 17.06.2022
энергетика, новости, газ, россия, спг, производство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что рыночное окно возможностей для России на рынке СПГ будет уменьшаться, нужно решать задачу по локализации.
Важность запуска специальной программы для российских предприятий, локализующих СПГ-оборудование, обсуждалась еще на этапе создания проекта "Ямал СПГ", отметил глава "Новатека".
Локализация производства оборудования для СПГ в России, по словам Михельсона, требует господдержки. Необходимое финансирование НИОКР для импортозамещения в отрасли СПГ составляет 24 миллиарда рублей.