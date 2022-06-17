МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг почти до 1600 долларов за тысячу кубометров, или на 24%, закрыли торги пятницы на отметке чуть ниже 1350 долларов, выросли на 0,7% к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, стоили 1248,6 доллара за тысячу кубометров, что на 6,6% ниже расчетной цены накануне (1337,4 доллара). В начале дня цены опускались до 1226 долларов (-8,3%). Затем они ненадолго переходили к росту, темпы которого достигали 9,4%. Максимум торгов составил 1462,9 доллара. Оставшуюся часть дня котировки находились в небольшом минусе, но к закрытию вернулись к незначительному росту. Последние фьючерсы продавались за 1347,3 доллара (+0,7%).

Цены на газ на бирже в Европе начали стремительно расти в среду после сообщений "Газпрома" о том, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. В течение двух торговых дней темпы роста достигали 24%, цены почти доходили до отметки в 1600 долларов впервые с марта, но так ее и не достигли. К закрытию торговой сессии четверга котировки замедлили рост и даже ушли в минус, остановившись на отметке чуть выше 1280 долларов.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована в среду — 878,5 доллара за тысячу кубометров.