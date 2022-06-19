МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Европу в воскресенье ожидается на уровне субботы, свидетельствуют данные операторов. Италия сможет пережить зиму без российского газа, заявил глава Eni

Так, номинации на поставку "голубого топлива" по "Северному потоку" на 19 июня составляют приблизительно 62,4 миллиона кубометров. Это следует из данных оператора Nord Stream AG. Это чуть выше показателей субботы, когда прокачка немного превысила 60 миллионов кубов. При этом для поставок используется менее 40% максимальных мощностей газопровода (170 миллионов кубометров в сутки).

Ранее не этой неделе "Газпром" заявил, что снизит прокачку газа по "Северному потоку", поскольку немецкая Siemens не смогла вовремя вернуть оборудование из ремонта.

Поставки газа из России в Европу по второму основному маршруту — транзитом через Украину — также останутся на уровне предыдущих дней. По данным "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 19 июня составляют 41,8 миллиона кубометров по сравнению с 41,4 миллиона кубометров днем ранее. Транзит держится возле этой отметки с конца мая текущего года.

Ещё одна магистраль для поставок газа из России — "Турецкий поток" — с 21 по 28 июня находится на плановом ежегодном техобслуживании. Магистраль прокачивает топливо в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.