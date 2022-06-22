МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В Минэкономики Германии сообщили об отсутствии прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens. В Кремле оценили ситуацию с турбинами Siemens

"О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях", — отметил представитель ведомства.

Ранее Германия заявляла, что обсуждает с Канадой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток" и которые не могут быть в настоящее время возвращены "Газпрому" из-за антироссийских санкций Оттавы. Из-за этой ситуации "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу.