МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, несмотря на атаку украинской стороны на буровые платформы предприятия "Черноморнефтегаз", заявил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Пожар охватил скважину "Черноморнефтегаза" после украинского обстрела

"Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма", — сказал Мурадов.

Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.

По данным Минобороны РФ, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.