МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил о запуске второго этапа плана по сокращению потребления газа. СМИ: Германия опасается полного прекращения поставок по "Северному потоку"

"Газ в Германии — дефицитный товар", — подчеркнул министр.

По словам Хабека, планируется представить "аукционную модель по экономии газа", что позволит отрасли снова закупать энергоресурс, но также будет вознаграждать за отказ от него.