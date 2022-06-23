2022-06-23T11:42:27+03:00
2022-06-23T11:42:27+03:00
2022-06-23T11:42:27+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220623/837271206.html
В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа
Газ
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Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил о запуске второго этапа плана по сокращению потребления газа. "Газ в Германии — дефицитный товар", — подчеркнул министр. По словам... ПРАЙМ, 23.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил о запуске второго этапа плана по сокращению потребления газа.
"Газ в Германии — дефицитный товар", — подчеркнул министр.
По словам Хабека, планируется представить "аукционную модель по экономии газа", что позволит отрасли снова закупать энергоресурс, но также будет вознаграждать за отказ от него.