МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков призвал не спешить озвучивать варианты ответа на действия Литвы

"Турбина — это технологическая причина", — отметил Песков, подчеркнув, что в данной ситуации нет "двойного дна".

По словам пресс-секретаря, в Германии прекрасно знают все технологические циклы обслуживания газопровода. Турбину необходимо обслужить и вернуть на место. Здесь странно приплетать политику, подчеркнул Песков.