В Кремле требуют не приплетать политику к ситуации с "Северным потоком"
Песков отметил странность приплетения политики к технической проблеме "Северного потока"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Турбина — это технологическая причина", — отметил Песков, подчеркнув, что в данной ситуации нет "двойного дна".
По словам пресс-секретаря, в Германии прекрасно знают все технологические циклы обслуживания газопровода. Турбину необходимо обслужить и вернуть на место. Здесь странно приплетать политику, подчеркнул Песков.
https://1prime.ru/gas/20220623/837272665.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.