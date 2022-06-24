МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По данным операторов газотрансортных систем, поставки российского газа через "Северный поток" и ГТС Украины в пятницу ожидаются на прежних уровнях.
Согласно сайту компании Nord Stream AG, заявки на прокачку на газовые сутки 24 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней. Из-за ситуации с трубами Siemens "Газпром" сократил транзит через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку", так как газопровод находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это еще больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.
https://1prime.ru/gas/20220624/837282338.html
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