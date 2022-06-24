МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По данным операторов газотрансортных систем, поставки российского газа через "Северный поток" и ГТС Украины в пятницу ожидаются на прежних уровнях. В Европе слабо выросли цены на газ

Согласно сайту компании Nord Stream AG, заявки на прокачку на газовые сутки 24 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней. Из-за ситуации с трубами Siemens "Газпром" сократил транзит через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки.

Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку", так как газопровод находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это еще больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.