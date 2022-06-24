МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза в пятницу обсудят влияние сокращения поставок газа из России на ускорение инфляции и замедление экономического роста. Поставки российского газа в Европу ожидаются на прежнем уровне в пятницу

На второй день саммита в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС, вероятно, будут говорить о том, что причиной ускорения инфляции и ослабления восстановления экономики является исключительно спецоперация, начатая Россией на Украине четыре месяца назад.

Они также призовут исполнительные органы ЕС продумать варианты альтернативных поставок энергоносителей в ответ на действия России, уже ограничившей подачу газа в несколько европейских стран.

"Нам необходимо приспосабливаться к новой реальности, — отметил один из представителей ЕС перед обсуждением. — Полное прекращение Россией поставок газа — это лишь вопрос времени".

Первый день саммита завершился приданием Украине официального статуса кандидата в члены ЕС. Это может быть воспринято как жест солидарности с переживающей кризис страной, а также как сигнал в сторону Москвы о намерении блока продолжать свое расширение за счет стран бывшего СССР.

Правда, Киеву придется пройти длинный путь до получения статуса члена ЕС, а руководство Евросоюза сейчас больше обеспокоено серьезными экономическими проблемами, способными вызвать недовольство среди населения их собственных стран.

Как сообщает Reuters, в проекте заявления лидеры ЕС подчеркивают, что экономики Евросоюза сохраняют фундаментальную прочность и обещают сохранять единство, реагируя на проблемы, порождаемые российско-украинским конфликтом.

Действительно, блок отреагировал на начало российской спецоперации с нехарактерной быстротой и сплоченностью, введя против России беспрецедентные санкции, несмотря на болезненные последствия, которые некоторые из них (в том числе эмбарго на импорт российской нефти, которое начнет действовать позднее в этом году) принесут европейским экономикам.

Некоторые из членов ЕС до сих пор сопротивлялись введению более строгих санкций против России. Среди них Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан имеет более тесные связи с Кремлем, чем лидеры других стран Евросоюза.

В четверг один из помощников Орбана сказал Reuters, что новых санкций против России быть не должно.

Между тем инфляция в еврозоне уже достигла рекордных максимумов, превысив 8%, а Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в этом году до 2,7% с 4%, которые предполагал прогноз, обнародованный до начала спецоперации.

В четверг Еврокомиссия сообщила, что сокращение поставок газа из России затронет более десятка стран ЕС. Хотя до сих пор этим странам удавалось восполнять потери от этих недопоставок, они готовятся к еще более резким ограничениям со стороны Москвы, которая является основным поставщиком газа в Европу.

Европейские лидеры считают, что такие меры России являются ответом на поддержку, оказываемую Евросоюзом Украине, хотя Москва и отрицает эту взаимосвязь.

В заявлении лидеры ЕС поручают Еврокомиссии найти других надежных поставщиков энергоносителей по разумным ценам, чтобы преодолеть последствия действии России, которая, как они утверждают, использует газ в качестве оружия.

В мае лидеры ЕС уже поручали Еврокомиссии обсудить с другими странами способы сдерживания растущих цен на энергоносители, в том числе за счет ограничения цен на их импорт.

Комиссия пока не представила никаких предложений по этому вопросу, который является крайне сложным и вызывает множество разногласий. В частности, некоторые страны не готовы вводить ограничения на импортные цены, поскольку опасаются, что это нарушит работу рынков и ухудшит и без того плохую ситуацию.