ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия и не доверяют ссылкам на технические причины сбоев, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Путин: Россия готова экспортировать свыше 50 миллионов тонн зерна

"Газпром" ранее сообщил о сокращении прокачки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток 1" из-за затянувшегося ремонта газотурбинного оборудования на заводе компании Siemens в Канаде.

"Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.